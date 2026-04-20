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AFC: União 1919 vence e sobe ao 2º lugar
Unionistas resistiram a uma deslocação difícil | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
O União 1919 regressou ontem à vice-liderança da Divisão de Elite da AF Coimbra, depois de ter vencido o Pedrulhense, por 3-2, e beneficiando do empate do Tourizense na receção ao Ançã (ver texto na página 17).
Num encontro disputado no Campo da Pedrulha, Luciano, aos 23’, inaugurou o marcador a favor dos unionistas.
Ainda antes do intervalo, Bernardo restabeleceu a igualdade no marcador, aos 43’.
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