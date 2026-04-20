DesportoFutebol distrital

AFC: União 1919 vence e sobe ao 2º lugar

20 de abril de 2026 às 12 h10
Unionistas resistiram a uma deslocação difícil | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Igor Moita
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Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

O União 1919 regressou ontem à vice-liderança da Divisão de Elite da AF Coimbra, depois de ter vencido o Pedrulhense, por 3-2, e beneficiando do empate do Tourizense na receção ao Ançã (ver texto na página 17).

Num encontro disputado no Campo da Pedrulha, Luciano, aos 23’, inaugurou o marcador a favor dos unionistas.

Ainda antes do intervalo, Bernardo restabeleceu a igualdade no marcador, aos 43’.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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