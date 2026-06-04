Coimbra

Milhares de pessoas na missa e procissão do Corpo de Deus

04 de junho de 2026 às 20 h04
Bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, durante a procissão do Corpo de Deus | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Milhares de pessoas marcaram hoje presença na missa e na procissão do Corpo de Deus, em Coimbra.

A missa, que decorreu na Praça 8 de Maio, foi celebrada pelo bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes e contou com a presença de dezenas de crianças que hoje realizaram a primeira comunhão.

No final da missa, arrancou a procissão com milhares de pessoas e foi acompanhada por duas bandas filarmónicas. Este ano a procissão saiu da Praça 8 de Maio, seguiu pela rua da Louça, Avenida Fernão de Magalhães, Largo da Portagem, Visconde da Luz e regressou à Praça 8 de Maio.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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