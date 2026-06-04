Portugal-Chile: Primeiro teste com ausências, dúvidas e procura de confiança

Portugal tem no sábado o primeiro teste para o Mundial2026 de futebol, num particular em que deverá ajudar o selecionador Roberto Martínez a tirar algumas dúvidas, perante um Chile ‘envergonhado’ pela pior campanha de sempre no apuramento sul-americano.

No Estádio Nacional, em Oeiras, ainda sem os quatro bicampeões europeus (Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos), a seleção nacional recebe uma formação chilena que falhou a qualificação para o próximo Campeonato do Mundo e de forma ‘estrondosa’, ao ficar no último lugar com apenas 11 pontos, com duas vitórias, cinco empates e 11 derrotas.

O duelo com o Chile servirá sobretudo para Martínez preparar a equipa para o duelo sul-americano que terá com a Colômbia no Mundial2026, naquele que promete ser o adversário mais complicado da equipa das ‘quinas’ durante a fase de grupos.

A ausência do quarteto do Paris Saint-Germain, que se junta precisamente no sábado à comitiva lusa, deixa alguns jogadores a tentarem ganhar ‘pontos’ junto do selecionador, enquanto outros procuram a melhor forma, depois de uma temporada difícil.

É o caso de Rúben Dias, que apenas fez um jogo e 90 minutos pelo Manchester City em praticamente três meses, devido a questões físicas, numa altura em que o central de 29 anos é o ‘patrão’ de defesa lusa, cargo de herdou com a reforma de Pepe após o Euro2024.

Francisco Conceição, na Juventus, Rafael Leão, no AC Milan, e Pedro Neto, no Chelsea, também viveram épocas complicadas e poderão olhar para este encontro no Jamor como uma forma de renovar e aumentar o nível de confiança a caminho do Mundial2026.

Com Vitinha e João Neves ausentes, o inesperado Samu Costa, a principal surpresa da lista de convocados de Martínez, terá uma oportunidade no meio campo para mostrar que a decisão do técnico espanhol foi realmente correta, assim como Gonçalo Guedes no ataque, já que Gonçalo Ramos estará igualmente de fora.

Muitos dos jogadores vão chegar ao Estádio Nacional após duas semanas sem competir e, nesse lote, aparece o capitão Cristiano Ronaldo, que tem tudo para somar a 227 internacionalização e uma tentativa para chegar aos 144 golos pela seleção nacional, na busca já quase ‘sagrada’ pelos 1.000 tentos na carreira de profissional.

Nesta partida, será interessante também entender as ideias que Martínez tem para Matheus Nunes nesta campanha para o Campeonato do Mundo, já que o jogador é médio de raiz, mas foi toda a temporada utilizado como lateral direito no Manchester City, situação que o fez ganhar um lugar na lista final de convocados do técnico espanhol.

O Portugal-Chile está agendado para as 18:45 e terá arbitragem do italiano Luca Zufferli.

A seleção nacional tem novo particular agendado para 10 de junho, frente à Nigéria, em Leiria.

Depois de viajar no dia 12 para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai ‘montar’ o seu centro de estágio, Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

LG // AJO