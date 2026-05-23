Futebol: Eirense e Penelense descem à Divisão de Honra da AF Coimbra e Poiares vai ao playoff

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Última jornada da Divisão de Elitte da AF Coimbra foi dramática no que respeita à decisão dos lugares de descida.

Os resultados desta tarde acabaram por “condenar” à despromoção direta, rumo à Divisão de Honra, dois clubes que até entraram nesta última jornada em lugares de salvação. São eles o Eirense (derrotado em Fala, frente ao Vigor) e o Penelense (que não resistiu no jogo do tudo-ou-nada em casa do Mocidade).

Quem também se salvou foi o Pedrulhense, que venceu em casa o União FC (2-1).

Por fim, o Poiares, que foi perder a casa do campeão, acabou em 14.º lugar, pelo que vai disputar o Play-Off de despromoção frente ao VN Anços (4.° lugar na divisão de honra).