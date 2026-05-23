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Futebol: Eirense e Penelense descem à Divisão de Honra da AF Coimbra e Poiares vai ao playoff
AD Poiares joga playoff com o VN Anços | Foro: DR
Última jornada da Divisão de Elitte da AF Coimbra foi dramática no que respeita à decisão dos lugares de descida.
Os resultados desta tarde acabaram por “condenar” à despromoção direta, rumo à Divisão de Honra, dois clubes que até entraram nesta última jornada em lugares de salvação. São eles o Eirense (derrotado em Fala, frente ao Vigor) e o Penelense (que não resistiu no jogo do tudo-ou-nada em casa do Mocidade).
Quem também se salvou foi o Pedrulhense, que venceu em casa o União FC (2-1).
Por fim, o Poiares, que foi perder a casa do campeão, acabou em 14.º lugar, pelo que vai disputar o Play-Off de despromoção frente ao VN Anços (4.° lugar na divisão de honra).