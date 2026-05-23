DesportoFutebol distrital

Futebol: Ançã é 2º da Divisão de Elite da AF Coimbra

23 de maio de 2026 às 19 h41
Ferryaço ultrapassou União 1919 e garante vice-liderança | Foto: DR
Paulo Marques
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Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Jornada de todas as decisões na Divisão de Elite da AF Coimbra, que hoje chegou ao fim.

No topo, registo para a festa que não pára, em Nogueira do Cravo, onde a equipa da casa, o Nogueirense, já campeão distrital, recebeu e bateu o Poiares. No final, o presidente da AF Coimbra, Vítor Simões, marcou presença para a entrega da taça e das medalhas.

A dúvida estava no 2.º lugar e os resultados desta tarde – derrota caseira do União 1919 (2-4), face ao Esperança, e vitória do Ançã (2-1) sobre o Sourense – garantiram a vice-liderança à equipa do Ferryaço, que, desta forma, assegura também o acesso à Taça de Portugal, na próxima época.

 

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