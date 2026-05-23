Futebol: Ançã é 2º da Divisão de Elite da AF Coimbra

Jornada de todas as decisões na Divisão de Elite da AF Coimbra, que hoje chegou ao fim.

No topo, registo para a festa que não pára, em Nogueira do Cravo, onde a equipa da casa, o Nogueirense, já campeão distrital, recebeu e bateu o Poiares. No final, o presidente da AF Coimbra, Vítor Simões, marcou presença para a entrega da taça e das medalhas.

A dúvida estava no 2.º lugar e os resultados desta tarde – derrota caseira do União 1919 (2-4), face ao Esperança, e vitória do Ançã (2-1) sobre o Sourense – garantiram a vice-liderança à equipa do Ferryaço, que, desta forma, assegura também o acesso à Taça de Portugal, na próxima época.