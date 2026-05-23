Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

VSP AST é o projeto musical de Fernando Gariso. Um jovem de 27 anos de São Martinho do Bispo (Coimbra). O sonho era chegar ao Palco Principal da Queima das Fitas de Coimbra. Ontem esse objetivo foi concretizado e deu um concerto para milhares de pessoas.

“Foi melhor do que sonhei”, disse ontem VSP AST durante a conferência de imprensa que decorreu na Praça da Canção, após o concerto.

O concerto, que estava agendado para as 22H45, começou com mais de uma hora de atraso. Segundo uma fonte do DIÁRIO AS BEIRAS, deveu-se a um problema elétrico que afetava o fornecimento de energia para o Palco Principal.

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