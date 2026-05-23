Campeonato de PortugalDesporto

O. Hospital pode subir já hoje à Liga 3

23 de maio de 2026 às 11 h08
Técnico Nilson Corrêa garante que a equipa está motivada para o jogo desta tarde | Arquivo FC Oliveira do Hospital/pedromatias.infocus
José Armando Torres
Autor
José Armando Torres

Jornalista. Profissional do DIÁRIO AS BEIRAS desde 1998 jose.torres@asbeiras.pt

O O. Hospital pode garantir já esta tarde a promoção à Liga 3.
A equipa comandada por Nilson Corrêa joga, a partir das 17H00, no terreno do Louletano, em partida referente à 5.ª e penúltima jornada da fase de Apuramento do Campeonato de Portugal/Série B.
Em caso de vitória, os oliveirenses passam a somar oito pontos nesta fase da competição, mais três que o adversário de hoje (e perseguidor), que está em desvantagem no confronto direto com a equipa do distrito de Coimbra. Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o técnico do O. Hospital reconheceu ontem o caráter “decisivo” do encontro: “Uma vitória coloca-nos na Liga 3”, sublinha o técnico.

Leia mais na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

23 de maio

O. Hospital pode subir já hoje à Liga 3
23 de maio

Ministro das Infraestruturas e Habitação presente na assinatura de protocolos entre autarquia e IP
23 de maio

Solidariedade alimenta tradição da venda da pasta e da verbena
23 de maio

Académica/OAF reitera "compromisso em honrar obrigações" após chumbo do plano de insolvência

Campeonato de Portugal

O. Hospital pode subir já hoje à Liga 3

Futebol: O. Hospital empata fora

O. Hospital ganha frente ao Malveira com dois golos em dois minutos

Desporto

O. Hospital pode subir já hoje à Liga 3

Académica/OAF reitera “compromisso em honrar obrigações” após chumbo do plano de insolvência

Estudantes têm primeira batalha na luta pelo título da IV Divisão Nacional