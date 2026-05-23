O. Hospital pode subir já hoje à Liga 3

O O. Hospital pode garantir já esta tarde a promoção à Liga 3.

A equipa comandada por Nilson Corrêa joga, a partir das 17H00, no terreno do Louletano, em partida referente à 5.ª e penúltima jornada da fase de Apuramento do Campeonato de Portugal/Série B.

Em caso de vitória, os oliveirenses passam a somar oito pontos nesta fase da competição, mais três que o adversário de hoje (e perseguidor), que está em desvantagem no confronto direto com a equipa do distrito de Coimbra. Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, o técnico do O. Hospital reconheceu ontem o caráter “decisivo” do encontro: “Uma vitória coloca-nos na Liga 3”, sublinha o técnico.

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