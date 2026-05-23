CoimbraQueima das Fitas '26

Solidariedade alimenta tradição da venda da pasta e da verbena

23 de maio de 2026 às 11 h00
Matilde Abreu, Miguel Caridade, João Villa, Débora Pires e Teresa Monteiro participaram na ação solidária |DB-Ana Catarina Ferreira
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

A tradição ainda é o que era e a solidariedade de alguns estudantes continua a fazer a diferença. No dia que marcou o arranque das efusivas noites do Parque do Canção, a Comissão Organizadora da Queima das Fitas 2026 (COCQF2026) voltou a promover, na manhã desta sexta-feira, a Venda da Pasta solidária, bem como a Verbena, iniciativas destinadas a ajudar a Casa de Infância Doutor Elísio de Moura.
Numa das tradições solidárias mais antigas da academia de Coimbra, com origem em maio de 1932, na Venda da Pasta, os estudantes procuram angariar dinheiro para ajudar a instituição e, lado a lado com várias jovens acolhidas, estão na rua a promover a venda simbólica de miniaturas de pastas académicas.
Com o custo de dois euros, todas as “pastinhas” vendidas, feitas em cartolina, ajudaram na “missão solidária” que foi abraçada pelos estudantes na manhã seguinte à Serenata Monumental da Queima das Fitas.

Venda em vários pontos da cidade
Antes do início da venda, a FAN-Farra Académica de Coimbra e as Mondeguinas-Tuna Feminina da Universidade de Coimbra atuaram no terraço da instituição, que está localizada na Rua Dr. Guilherme Moreira. O momento permitiu também um “pequeno baile” entre os estudantes envolvidos na Venda da Pasta e as raparigas que frequentam a instituição.

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