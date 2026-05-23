Estudantes montam “fábricas” para construir os carros onde “falta sempre mais uma flor”

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Durante os últimos dias, muitos estudantes dedicaram-se, quase exclusivamente, à construção dos carros alegóricos para o cortejo Queima das Fitas. O DIÁRIO AS BEIRAS visitou uma das “fábricas” que estava instalada no quartel da GNR de Coimbra (Avenida Dias da Silva) onde decorria a montagem de 15 veículos.

O desfile arranca amanhã (domingo), pelas 14H00, da Alta Universitária e termina no Largo da Portagem. Pela primeira vez, o cortejo vai atravessar a Via Central (junto à Câmara Municipal de Coimbra) e serão 104 os carros que irão dar cor à cidade.

Com música para animar as conversas e cerveja para ajudar a combater o calor, os estudantes criaram uma linha de montagem para conseguir fazer as flores e coloca-las no carro. Enquanto uns, sentados em cima dos camiões, cortavam os arames e faziam as flores, outros, da parte de fora, colocavam-nas na estrutura idealizada.

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