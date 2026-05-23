Queima das Fitas '26

Estudantes montam “fábricas” para construir os carros onde “falta sempre mais uma flor”

23 de maio de 2026 às 08 h00
Membros do carro “GPTETAS” do curso de Inteligência Artifical e Ciência de Dados (FCTUC) da Universidade de Coimbra | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Durante os últimos dias, muitos estudantes dedicaram-se, quase exclusivamente, à construção dos carros alegóricos para o cortejo Queima das Fitas. O DIÁRIO AS BEIRAS visitou uma das “fábricas” que estava instalada no quartel da GNR de Coimbra (Avenida Dias da Silva) onde decorria a montagem de 15 veículos.

O desfile arranca amanhã (domingo), pelas 14H00, da Alta Universitária e termina no Largo da Portagem. Pela primeira vez, o cortejo vai atravessar a Via Central (junto à Câmara Municipal de Coimbra) e serão 104 os carros que irão dar cor à cidade.

Com música para animar as conversas e cerveja para ajudar a combater o calor, os estudantes criaram uma linha de montagem para conseguir fazer as flores e coloca-las no carro. Enquanto uns, sentados em cima dos camiões, cortavam os arames e faziam as flores, outros, da parte de fora, colocavam-nas na estrutura idealizada.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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