Esperadas mais de 200 mil pessoas durante as nove noites no parque

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

São esperadas mais de 200 mil pessoas durante as nove noites de festa na Praça da Canção, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, o coordenador geral da Queima das Fitas de Coimbra, Carlos Missel.

“Esperamos receber mais de 200 mil pessoas ao longo das nove noites. (…) Acreditamos que esta edição vá ser a melhor de sempre. Este ano, à data de hoje [quarta-feira, de manhã], vendemos mais 11 mil bilhetes pontuais do que no ano passado”, referiu o responsável pela festa estudantil desde 2021.

A disposição do recinto conta com algumas alterações face à edição anterior. Este ano, o recinto está mais compacto. Segundo Carlos Missel, os estudantes queixaram-se de que se “perdiam no recinto”. Esta questão obrigou a redesenhar a disposição dos vários serviços, como é o caso da Praça da Alimentação que, este ano, não fica junto ao rio. “Montámos duas linhas com 12 vendedores, um bar 360º e a zona “lounge” com cadeiras e mesas”, contou.

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