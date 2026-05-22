Esperadas mais de 200 mil pessoas durante as nove noites no parque
São esperadas mais de 200 mil pessoas durante as nove noites de festa na Praça da Canção, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, o coordenador geral da Queima das Fitas de Coimbra, Carlos Missel.
“Esperamos receber mais de 200 mil pessoas ao longo das nove noites. (…) Acreditamos que esta edição vá ser a melhor de sempre. Este ano, à data de hoje [quarta-feira, de manhã], vendemos mais 11 mil bilhetes pontuais do que no ano passado”, referiu o responsável pela festa estudantil desde 2021.
A disposição do recinto conta com algumas alterações face à edição anterior. Este ano, o recinto está mais compacto. Segundo Carlos Missel, os estudantes queixaram-se de que se “perdiam no recinto”. Esta questão obrigou a redesenhar a disposição dos vários serviços, como é o caso da Praça da Alimentação que, este ano, não fica junto ao rio. “Montámos duas linhas com 12 vendedores, um bar 360º e a zona “lounge” com cadeiras e mesas”, contou.
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