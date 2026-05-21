CoimbraQueima das Fitas '26

Veja aqui a transmissão da Serenata Monumental da Queima das Fitas

21 de maio de 2026 às 23 h29
Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos
redação as beiras
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redação as beiras

Começa às 00H00 a Serenata Monumental da Queima das Fitas de Coimbra, no Largo da Sé Velha. O evento tradicional, que dá o mote para o início da festa académica, é transmitido pela Televisão da Associação Académica de Coimbra (tvAAC).

Veja aqui a transmissão da serenata, tocada e cantada por cinco grupos da Secção de Fado da AAC: Madrugada, Passatempo, Nox Aurea, Última Luz e Honoris Causa.

 
http://b.rtmp.youtube.com/live2?backup=1
 
http://a.rtmp.youtube.com/live2
 

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