Veja aqui a transmissão da Serenata Monumental da Queima das Fitas

Começa às 00H00 a Serenata Monumental da Queima das Fitas de Coimbra, no Largo da Sé Velha. O evento tradicional, que dá o mote para o início da festa académica, é transmitido pela Televisão da Associação Académica de Coimbra (tvAAC).

Veja aqui a transmissão da serenata, tocada e cantada por cinco grupos da Secção de Fado da AAC: Madrugada, Passatempo, Nox Aurea, Última Luz e Honoris Causa.



http://b.rtmp.youtube.com/live2?backup=1



http://a.rtmp.youtube.com/live2

