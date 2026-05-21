Cinco grupos da Secção de Fado atuam mais logo na Serenata Monumental

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Queima das Fitas arranca esta madrugada, ao som dos primeiros acordes da Serenata Monumental. Este ano, há uma grande novidade: são cinco os grupos a atuar.

Os grupos de fado Madrugada, Passatempo, Nox Aurea, Última Luz e Honoris Causa da Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra vão estar presentes para o momento tradicional da festa académica. Saiba aqui qual o alinhamento da edição deste ano da serenata e ouça alguns desses temas.

Grupo Madrugada

Valsa para um tempo que passou – Música: António Portugal

Menino D’oiro – Letra e Música: Zeca Afonso; Arranjo: Grupo Praxis Nova

Fuga – Letra e Música: João Farinha

Grupo Passatempo

Fado dos Beijos – Letra: Popular; Música: Luiz Goes

Aguarela Portuguesa – Música: António Portugal

Balada do Rei Vadio – Letra: Leonel Neves; Música: Luiz Goes

Grupo Nox Aurea

Dança palaciana – Carlos Paredes

Quando os sinos dobram – Letra e Música: Eduardo Tavares de Melo

Fado das águias – Letra: Camilo Castelo Branco e António Fernando de Lemos Quintela; Música: João Salustiano Monteiro

Grupo Honoris Causa

Canção Verdes Anos – Música: Carlos Paredes

Canção De Quem Fica – Letra: Constança Peixoto; Música: Constança Peixoto e João Afonso Sousa

Balada dos Meus Amores – Letra: Edmundo Bettencourt; Música: Luiz Goes

Canção dos Abutres – Letra: António João Martins; Música: António João Martins e João Alves

Balada da Despedida Honoris Causa – Letra: Honoris Causa e Pedro Luna; Música: Honoris Causa

Grupo Última Luz