CoimbraQueima das Fitas '26
Cinco grupos da Secção de Fado atuam mais logo na Serenata Monumental
Serenata volta a encher o largo da Sé Velha | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
A Queima das Fitas arranca esta madrugada, ao som dos primeiros acordes da Serenata Monumental. Este ano, há uma grande novidade: são cinco os grupos a atuar.
Os grupos de fado Madrugada, Passatempo, Nox Aurea, Última Luz e Honoris Causa da Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra vão estar presentes para o momento tradicional da festa académica. Saiba aqui qual o alinhamento da edição deste ano da serenata e ouça alguns desses temas.
Grupo Madrugada
- Valsa para um tempo que passou – Música: António Portugal
- Menino D’oiro – Letra e Música: Zeca Afonso; Arranjo: Grupo Praxis Nova
- Fuga – Letra e Música: João Farinha
Grupo Passatempo
- Fado dos Beijos – Letra: Popular; Música: Luiz Goes
- Aguarela Portuguesa – Música: António Portugal
- Balada do Rei Vadio – Letra: Leonel Neves; Música: Luiz Goes
Grupo Nox Aurea
- Dança palaciana – Carlos Paredes
- Quando os sinos dobram – Letra e Música: Eduardo Tavares de Melo
- Fado das águias – Letra: Camilo Castelo Branco e António Fernando de Lemos Quintela; Música: João Salustiano Monteiro
Grupo Honoris Causa
- Canção Verdes Anos – Música: Carlos Paredes
- Canção De Quem Fica – Letra: Constança Peixoto; Música: Constança Peixoto e João Afonso Sousa
- Balada dos Meus Amores – Letra: Edmundo Bettencourt; Música: Luiz Goes
- Canção dos Abutres – Letra: António João Martins; Música: António João Martins e João Alves
- Balada da Despedida Honoris Causa – Letra: Honoris Causa e Pedro Luna; Música: Honoris Causa
Grupo Última Luz
- Bailados do Minho – Música: Anthero da Veiga
- Canção de Embalar – Letra: José Afonso; Arranjo: Ricardo Dias
- Balada da Despedida dedicada ao 6º Ano Médico de 2025/2026 – Letra: João Rendo, Henrique Ribeiro; Arranjo: Última Luz, Hugo Gamboias, Diogo Cerdeira, Gustavo Fernandes, Henrique Ribeiro
- Balada de Coimbra – Música: José Elyseu/Artur Paredes