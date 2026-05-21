CoimbraQueima das Fitas '26

Cinco grupos da Secção de Fado atuam mais logo na Serenata Monumental

21 de maio de 2026 às 23 h00
Serenata volta a encher o largo da Sé Velha | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Queima das Fitas arranca esta madrugada, ao som dos primeiros acordes da Serenata Monumental. Este ano, há uma grande novidade: são cinco os grupos a atuar.

Os grupos de fado Madrugada, Passatempo, Nox Aurea, Última Luz e Honoris Causa da Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra vão estar presentes para o momento tradicional da festa académica. Saiba aqui qual o alinhamento da edição deste ano da serenata e ouça alguns desses temas.

 

Grupo Madrugada

  • Valsa para um tempo que passou – Música: António Portugal
  • Menino D’oiro – Letra e Música: Zeca Afonso; Arranjo: Grupo Praxis Nova
  • Fuga – Letra e Música: João Farinha

 

Grupo Passatempo

  • Fado dos Beijos – Letra: Popular; Música: Luiz Goes
  • Aguarela Portuguesa – Música: António Portugal
  • Balada do Rei Vadio – Letra: Leonel Neves; Música: Luiz Goes

 

Grupo Nox Aurea

  • Dança palaciana – Carlos Paredes
  • Quando os sinos dobram – Letra e Música: Eduardo Tavares de Melo
  • Fado das águias – Letra: Camilo Castelo Branco e António Fernando de Lemos Quintela; Música: João Salustiano Monteiro

 

Grupo Honoris Causa

  • Canção Verdes Anos – Música: Carlos Paredes
  • Canção De Quem Fica – Letra: Constança Peixoto; Música: Constança Peixoto e João Afonso Sousa
  • Balada dos Meus Amores – Letra: Edmundo Bettencourt; Música: Luiz Goes
  • Canção dos Abutres – Letra: António João Martins; Música: António João Martins e João Alves
  • Balada da Despedida Honoris Causa – Letra: Honoris Causa e Pedro Luna; Música: Honoris Causa

 

Grupo Última Luz

  • Bailados do Minho – Música: Anthero da Veiga
  • Canção de Embalar – Letra: José Afonso; Arranjo: Ricardo Dias
  • Balada da Despedida dedicada ao 6º Ano Médico de 2025/2026 – Letra: João Rendo, Henrique Ribeiro; Arranjo: Última Luz, Hugo Gamboias, Diogo Cerdeira, Gustavo Fernandes, Henrique Ribeiro
  • Balada de Coimbra – Música: José Elyseu/Artur Paredes

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