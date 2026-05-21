Orxestra Pitagórica oferece “comida e bebida” no início dos festejos da queima

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Queima das Fitas de Coimbra arrancou oficialmente às 00H00 de hoje, mas há quem a tenha antecipado. Bem no coração da Alta Universitária, no largo D. Dinis, a Orxestra Pitagórica voltou a realizar o seu simpósio, dando a possibilidade à comunidade académica de iniciar as festividades com uma “atividade cultural”.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o maestro do grupo, “Seco”, explicou o porquê desta concentração a meio da tarde da quinta-feira antes da Serenata.

“Nós gostamos de começar a Queima das Fitas da melhor maneira possível e não há melhor maneira de começarmos a festa do que com uma bela febrada gratuita”, explicou o estudante de medicina, revelando que o grupo musical da Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra oferece comida e bebida.

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