Primeiros arrendatários da Quinta das Bicas receberam chaves dos apartamentos

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Está a decorrer durante esta manhã a Sessão Pública de Entrega de Chaves do empreendimento municipal Quinta das Bicas, que assinala o início da ocupação das primeiras habitações e a entrega das chaves às 56 famílias abrangidas pela primeira fase do processo de realojamento, no âmbito da Estratégia Local de Habitação e do Programa 1.º Direito, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A sessão conta com a presença da presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, e do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.