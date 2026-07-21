Coimbra
Primeiros arrendatários da Quinta das Bicas receberam chaves dos apartamentos
Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Está a decorrer durante esta manhã a Sessão Pública de Entrega de Chaves do empreendimento municipal Quinta das Bicas, que assinala o início da ocupação das primeiras habitações e a entrega das chaves às 56 famílias abrangidas pela primeira fase do processo de realojamento, no âmbito da Estratégia Local de Habitação e do Programa 1.º Direito, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
A sessão conta com a presença da presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, e do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.