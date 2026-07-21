Coimbra

Primeiros arrendatários da Quinta das Bicas receberam chaves dos apartamentos

21 de julho de 2026 às 11 h43
Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Está a decorrer durante esta manhã a Sessão Pública de Entrega de Chaves do empreendimento municipal Quinta das Bicas, que assinala o início da ocupação das primeiras habitações e a entrega das chaves às 56 famílias abrangidas pela primeira fase do processo de realojamento, no âmbito da Estratégia Local de Habitação e do Programa 1.º Direito, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A sessão conta com a presença da presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, e do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

 

 

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

21 de julho

Câmara aprovou a integração do ITAP na EPTOLIVA
21 de julho

Aumento da taxa turística para dois euros aprovada pela câmara sem unanimidade
21 de julho

ULS de Coimbra integra projeto-piloto que permite colheita de órgãos de dadores em paragem cardiorrespiratória controlada
21 de julho

Ideia de uma arena de eventos nos SMTUC ficou pelo caminho

Coimbra

Câmara aprovou a integração do ITAP na EPTOLIVA

Aumento da taxa turística para dois euros aprovada pela câmara sem unanimidade

ULS de Coimbra integra projeto-piloto que permite colheita de órgãos de dadores em paragem cardiorrespiratória controlada