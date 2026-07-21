Coimbra

Câmara aprovou a integração do ITAP na EPTOLIVA

21 de julho de 2026 às 13 h02
Processo foi aprovado em reunião de câmara | Fotografia: Arquivo - Ana Catarina Ferreira
JGA / Lusa
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A Câmara de Coimbra aprovou ontem a integração do Instituto Técnico Artístico e Profissional (ITAP), na Eptoliva, escola profissional constituída pelos municípios de Oliveira do Hospital e Tábua.

A proposta, que já tinha tentado ser votada por outras duas vezes, foi aprovada com os votos favoráveis da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), abstenção da ex-vereadora do Chega, Maria Lencastre, e contra da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS-PP/IL/Nós, Cidadãos/PPM/Volt/MPT).

O vice-presidente, Miguel Antunes, que tem a pasta da educação, considerou que o ITAP hoje é uma escola pequena, que acumula resultados negativos, concluindo que o atual modelo, gerido por uma empresa municipal (Prodeso) “esgotou-se”.

 

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“Não estamos a entregar uma escola de Coimbra a outros concelhos. A atividade educativa fica em Coimbra. Os alunos são de Coimbra. O município mantém o poder de participar na definição da estratégia. O que muda é o modelo de gestão; não muda a cidade, não muda a missão, não mudam os alunos”, vincou.

A Prodeso, ao aderir à Adeptoliva (associação que detém a Eptoliva), “passa a fazer parte da estrutura que assegura a gestão, não fica de fora dela”, sublinhou, considerando que o contrato de cessão “transfere a exploração da atividade educativa”.

Para Miguel Antunes, a integração naquela escola profissional permite “ambicionar uma escola maior”, ao juntar-se a uma entidade “com percurso consolidado no ensino profissional, com dimensão, economias de escala e capacidade de captar financiamento que uma escola do tamanho do ITAP, isolada, nunca terá”.

Já Ana Cortez Vaz, vereadora da coligação Juntos Somos Coimbra, recordou que, na proposta, a Câmara de Coimbra compromete-se “a ceder gratuitamente instalações no centro urbano da cidade, com capacidade para, pelo menos, 300 alunos” e a assumir as despesas correntes de funcionamento.

“O Município entrega a licença do ITAP, disponibiliza gratuitamente um imóvel municipal e continua a suportar uma parte significativa dos custos de funcionamento. A pergunta é inevitável: o que recebe Coimbra em troca?”, questionou.

Para a vereadora, que teve a pasta da educação no anterior mandato, a proposta agora aprovada apresenta “muitas obrigações para o município e muito poucos direitos ou mecanismos de salvaguarda do interesse público”.

“O que hoje estamos a discutir não é o encerramento do ITAP, nem a sua venda. É a sua entrega. Entrega-se a licença. Entrega-se um edifício municipal. Mantém-se o pagamento de despesas correntes. E, no entanto, o Município abdica da gestão direta de um projeto que ajudou a recuperar”, criticou.

Já a ex-vereadora do Chega, que chegou a ser nomeada gestora da Prodeso, justificou a sua abstenção face ao seu “envolvimento na evolução deste processo”.

“Contudo, afirmo que o mesmo se encontra devidamente esclarecido e comprovado o benefício para o município”, vincou.

Em abril, Maria Lencastre comunicou que renunciaria ao cargo de gestora da Prodeso, sem ter iniciado sequer o exercício de funções, numa reunião em que se votava a adesão do município à associação que detém a Eptoliva.

No final daquela reunião do executivo, Maria Lencastre, disse aos jornalistas que renunciou ao cargo porque não queria ter o seu nome ligado ao processo de adesão à associação que gere a EPTOLIVA.

“Não me revejo no projeto”, afirmou, na altura, dando nota da “quase total ausência” de poder de decisão da Câmara na associação.

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