Coimbra

ULS de Coimbra pede dádivas de sangue para minimizar período de férias

21 de julho de 2026 às 11 h00
Em média há 12 dádivas por mês | Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...
António Cerca Martins
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Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A Unidade Local e Saúde (ULS) de Coimbra apelou ontem a que a população realize mais dádivas de sangue antes de ir para o seu período de férias, em agosto.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o diretor do serviço de Sangue e Medicina Transfusional da ULS de Coimbra, Jorge Tomaz apelou à “solidariedade” da população de Coimbra.

“Que as pessoas se dirijam aos hospitais para doar sangue antes de irem de férias. Reforço o meu apelo, de maneira a que o mês de agosto seja tranquilo”, disse.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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