Coimbra

Livro “Ecos de uma vida” foi apresentado na Casa dos Pobres

21 de julho de 2026 às 11 h53
Livro foi apresentado na Casa dos Pobres | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
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O livro “Ecos de uma vida”, de Fernanda Martins, foi lançado no passado sábado na Casa dos Pobres.

As receitas da venda da obra, sem fins lucrativos, vão reverter na íntegra para a Casa do Padre Américo, mais conhecida como Casa do Gaiato, em Miranda do Corvo, onde o marido da autora foi criado e cuja história e vivências na instituição são relatadas.

A sessão, que contou com forte participação, serviu também para se relembrar a vida do padre Américo.

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