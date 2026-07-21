Livro “Ecos de uma vida” foi apresentado na Casa dos Pobres

O livro “Ecos de uma vida”, de Fernanda Martins, foi lançado no passado sábado na Casa dos Pobres.

As receitas da venda da obra, sem fins lucrativos, vão reverter na íntegra para a Casa do Padre Américo, mais conhecida como Casa do Gaiato, em Miranda do Corvo, onde o marido da autora foi criado e cuja história e vivências na instituição são relatadas.

A sessão, que contou com forte participação, serviu também para se relembrar a vida do padre Américo.