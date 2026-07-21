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Ginástica: AAC levou Coimbra a Itália para o Eurogym 2026

21 de julho de 2026 às 11 h38
Ponto alto do festival de ginástica foi a Gala do Eurogym, na majestosa Piazza del Duomo
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...
Paulo Marques
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Durante mais de uma semana, a Secção de Ginástica da AAC levou a sua AraMista – classe de demonstração com jovens dos 11 aos 15 anos –, a uma viagem pela Europa do Sul que teve, como âncora, a participação no Eurogym 2026, em Itália.

O festival realizou-se na cidade toscana de Pistoia, de 9 a 17 de julho de 2026, compreendendo o European Gym for Life Challenge  e o evento principal, o Eurogym, a partir de 12 de julho. Ao todo, participaram 4.218 jovens de 21 países de toda a Europa.

O programa incluiu palcos ao ar livre e dezenas de workshops, mas o ponto alto foi a Gala do Eurogym, na majestosa Piazza del Duomo, para a qual a AraMista da Académica se preparou com afinco.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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