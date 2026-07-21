Ginástica: AAC levou Coimbra a Itália para o Eurogym 2026

Durante mais de uma semana, a Secção de Ginástica da AAC levou a sua AraMista – classe de demonstração com jovens dos 11 aos 15 anos –, a uma viagem pela Europa do Sul que teve, como âncora, a participação no Eurogym 2026, em Itália.

O festival realizou-se na cidade toscana de Pistoia, de 9 a 17 de julho de 2026, compreendendo o European Gym for Life Challenge e o evento principal, o Eurogym, a partir de 12 de julho. Ao todo, participaram 4.218 jovens de 21 países de toda a Europa.

O programa incluiu palcos ao ar livre e dezenas de workshops, mas o ponto alto foi a Gala do Eurogym, na majestosa Piazza del Duomo, para a qual a AraMista da Académica se preparou com afinco.

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