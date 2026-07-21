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Tábua assina protocolos para estudar presença romana e exploração aurífera do rio Alva

21 de julho de 2026 às 11 h22
Fotografia: Arquivo Pedro Filipe Ramos
CMM / Lusa
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O Município de Tábua celebra hoje protocolos de colaboração para aprofundar a investigação sobre a presença romana no concelho, em particular a exploração aurífera associada ao rio Alva, revelou o presidente da Câmara Municipal.

“Estes protocolos representam mais um passo no trabalho que o Município tem vindo a desenvolver na área da arqueologia e da valorização do património histórico”, destacou Ricardo Cruz.

A Câmara Municipal de Tábua assina hoje, ao final da manhã, protocolos de colaboração com a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC) e com a Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que visam criar uma estrutura de cooperação científica para o estudo, valorização e divulgação do património arqueológico local.

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