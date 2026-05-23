Vinho escondido ou apenas marketing engarrafado?

O vinho nunca foi apenas uma bebida. É tradição, cultura, memória e convívio. Ao longo da história, acompanhou debates intelectuais, celebrações, momentos de poder e períodos de conflito. Mais do que acompanhar refeições, acompanhou civilizações.

Na Grécia antiga, os symposiums reuniam homens para discutir filosofia, política e poesia à volta do vinho. Mais tarde, em Roma, os convivium deram-lhe um carácter mais festivo e luxuoso. Séculos passaram, mas uma coisa manteve-se: continuamos a reunir-nos em torno de uma garrafa.

Foi precisamente essa ligação entre vinho, tradição e identidade que me veio à mente ao assistir à reportagem da SIC “Um País de Castas”. Para lá do enquadramento histórico e cultural, ficou uma questão difícil de ignorar: quando ouvimos falar de vinhos enterrados, submersos no mar ou escondidos durante anos, estamos perante uma verdadeira evolução do vinho ou apenas uma narrativa de marketing bem construída?

Para compreender esta tendência, é inevitável começar pelo famoso “Vinho dos Mortos”, de Boticas. A sua origem remonta às invasões francesas do início do século XIX, quando os produtores enterravam garrafas para evitar os saques das tropas napoleónicas. Terminada a guerra, ao recuperarem o vinho, encontraram características diferentes no seu envelhecimento. O acaso transformou-se em tradição e, mais tarde, num símbolo da identidade local.

Mas é precisamente aqui que tudo se torna interessante: no mundo do vinho, as histórias têm quase tanto valor quanto o próprio produto.

Essa lógica não ficou no passado. Na década de noventa, a Adega Cooperativa de Vila Nova de Foz Côa decidiu submergir milhares de garrafas a cerca de vinte metros de profundidade para envelhecimento controlado. A iniciativa despertou curiosidade e atenção mediática. O vinho deixava de ser apenas vinho para se tornar experiência, conceito e exclusividade.

O fenómeno continuou a crescer. Projetos como a “Adega do Mar”, na costa alentejana, transformaram uma experiência diferenciadora num negócio valorizado. Garrafas envelhecidas no fundo do mar tornaram-se produtos premium, marcados pela ação do oceano e pela perceção de raridade.

É neste ponto que surge a questão mais incómoda: será que a diferença no vinho justifica realmente toda esta valorização?

Fatores como temperatura constante, ausência de luz e pressão podem influenciar o envelhecimento, mas para isso o vinho tem de ter uma estrutura robusta, elevada acidez, taninos fortes e uma boa concentração de fruta. Contudo, é difícil ignorar a força do marketing associado a estas práticas. Quantos consumidores conseguiriam distinguir, numa prova cega, um vinho envelhecido no mar de outro envelhecido numa cave tradicional? Provavelmente poucos. E talvez isso nem seja o mais importante. Quem compra este tipo de vinho não procura apenas sabor. Procura uma experiência, exclusividade e uma história para contar quando a garrafa chega à mesa. Não compra apenas o conteúdo, mas também o simbolismo e a narrativa que o acompanham.

É precisamente aí que reside o sucesso desta tendência: transformar métodos de conservação e envelhecimento em objetos de desejo.

No fundo, talvez o vinho escondido nunca tenha sido apenas sobre vinho. É sobre a capacidade humana de atribuir valor às histórias, aos símbolos e ao sentimento de exclusividade. Porque, numa época em que quase tudo se consome rapidamente, o mercado percebeu que vender mistério pode ser tão lucrativo quanto vender qualidade.

E talvez essa seja a maior ironia: enterramos garrafas no mar ou na terra em busca de autenticidade, mas acabamos por desenterrar aquilo que sempre moveu o mundo do vinho, a arte de contar histórias capazes de nos fazer acreditar que estamos perante algo verdadeiramente único.

Boas degustações.