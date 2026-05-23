Estudantes têm primeira batalha na luta pelo título da IV Divisão Nacional

Consumada a subida à 3.ª Divisão Nacional Feminina, Académica mede forças com o FC Porto B na discussão do título nacional da 4.ª Divisão. Primeira de duas “batalhas” acontece este domingo, em Vila Nova de Gaia

O Centro de Treinos e Formação Desportiva (CTFD) Jorge Costa, em Vila Nova de Gaia é palco, a partir das 16H00 deste domingo, do primeiro duelo da final da 4.ª Divisão Nacional Feminina.

Frente a frente vão estar duas equipas invictas esta temporada. Olhando apenas para o segundo momento competitivo da prova, o FC Porto B ganhou a série Norte, com 42 pontos somados em 14 desafios (registo 100% vitorioso), a Académica vai a jogo no reduto azul e branco após ter vencido a série Sul, com 36 pontos (11 vitórias em três empates nas 14 rondas da prova).

As comandadas de Xano Machado viajam até ao norte do país com o intuito de conseguir um resultado que deixe em aberto a decisão da final, que terá a 2.ª mão em Coimbra, no dia 31 de maio, partida que será disputada no Estádio Cidade de Coimbra.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS