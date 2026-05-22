Giro: Alberto Bettiol fugiu para vencer 13.ª etapa, Eulálio continua de rosa

22 de maio de 2026 às 16 h17
Volta a Itália continua a ser liderada pelo português Afonso Eulálio | Fotografia: Giro d'Italia
AMG / Agência Lusa
O ciclista Alberto Bettiol (XDS Astana) fugiu hoje para a vitória na 13.ª etapa da Volta a Itália, somando o segundo triunfo da carreira na prova, que continua a ser liderada pelo português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious).

Após integrar a numerosa fuga do dia, o italiano de 32 anos isolou-se a 13 quilómetros da meta instalada em Verbania, cumprindo os 189 quilómetros desde Alessandria em 03:51.33 horas, à frente do norueguês Andreas Leknessund (Uno-X), segundo, a 26 segundos, e do belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), terceiro, a 44.

 

Afonso Eulálio chegou integrado no pelotão, que completou a 13.ª etapa a mais de 13 minutos do vencedor, e manteve as distâncias na geral, na qual o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) é segundo, a 33 segundos, e o neerlandês Thymen Arensman (Netcompany INEOS) é terceiro, a 02.03 minutos.

No sábado, o português de 24 anos enfrenta um teste à sua liderança nos 133 quilómetros entre Aosta e Pila, que incluem três contagens de primeira categoria, a última das quais a coincidir com a meta.

