Contas da manutenção animam última ronda da AFC

Há cinco equipas a tentar fugir à descida na Elite mas só duas ficarão descansadas este sábado à noite. Duas descem diretamente e outra ainda vai ter de jogar o playoff com o 4.º classificado da Divisão de Honra

última jornada da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Coimbra promete uma tarde de nervos à flor da pele, este sábado, na luta pela permanência.

A partir das 17H00, cinco equipas entram em campo a tentar fugir ao 14.º lugar — que obriga a playoff — e, sobretudo, aos dois últimos postos, que ditam descida direta.

Poiares, Eirense, Penelense, Mocidade e Pedrulhense chegam separados por apenas três pontos, num dos finais de época mais apertados dos últimos anos.

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