Município vai ter um dos três campos de treinos de máquinas florestais do mundo

Um dos três campos de treinos de máquinas florestais existentes em todo o mundo, infraestrutura pensada para formar mão-de-obra especializada, foi hoje apresentado em Quiaios, no município da Figueira da Foz.

O chamado “Forwardomo” – designação relacionada com as máquinas articuladas com grua, que fazem a recolha e transporte de troncos de madeira dentro de uma área de corte – tem como objetivo, segundo a associação Biond, a formação e atração para a fileira florestal de mão-de-obra jovem altamente especializada.

A infraestrutura, que representa um investimento de cerca de 200 mil euros, está localizada na Quinta das Rolas, em Quiaios, onde hoje decorreu o dia aberto do 2.º ‘workshop’ para operadoras e operadores florestais, uma iniciativa do projeto Advance Forest promovido pela Biond.

Esta associação representa os interesses coletivos da atividade industrial e florestal da pasta, papel, cartão e outras atividades e é participada pelas papeleiras Navigator e Altri, pela multinacional de origem britânica DS Smith (embalagens de papel e reciclagem) e pela Renova.

Incluído na Escola Avançada Florestal (Forestry Advanced School, no original, em inglês) da Biond, o campo de treino de máquinas florestais permite simular, em 10 pontos pré-determinados, diversas situações no terreno – como a ultrapassagem de obstáculos, circulação em declive ou operações de carga, descarga, avanços e recuos, entre outras – e tem como objetivo “treinar a precisão, segurança e eficiência nas operações” com os equipamentos ‘forwarder’.

Segundo os promotores, o campo de treinos da Figueira da Foz é o único da Península Ibérica e um dos três únicos do mundo, existindo um no Brasil e outra na Finlândia, no norte da Europa.

Durante o dia aberto foi ainda apresentado o ‘training box’, uma unidade móvel com quatro simuladores de nova geração, destinado ao treino de manobradores de máquinas florestais (escavadoras e máquinas de rasto, os comuns ‘buldozers’), de origem espanhola e único no mundo.

Este equipamento, que é transportado em cima de um camião TIR e está instalado no interior de um contentor, permite a formação no terreno dos destinatários.