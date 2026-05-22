Figueira da Foz

Município vai ter um dos três campos de treinos de máquinas florestais do mundo

22 de maio de 2026 às 16 h03
Infraestrutura foi hoje apresentada em Quiaios | Fotografia: Jot'Alves
JLS / Agência Lusa
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Um dos três campos de treinos de máquinas florestais existentes em todo o mundo, infraestrutura pensada para formar mão-de-obra especializada, foi hoje apresentado em Quiaios, no município da Figueira da Foz.

O chamado “Forwardomo” – designação relacionada com as máquinas articuladas com grua, que fazem a recolha e transporte de troncos de madeira dentro de uma área de corte – tem como objetivo, segundo a associação Biond, a formação e atração para a fileira florestal de mão-de-obra jovem altamente especializada.

A infraestrutura, que representa um investimento de cerca de 200 mil euros, está localizada na Quinta das Rolas, em Quiaios, onde hoje decorreu o dia aberto do 2.º ‘workshop’ para operadoras e operadores florestais, uma iniciativa do projeto Advance Forest promovido pela Biond.

 

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Esta associação representa os interesses coletivos da atividade industrial e florestal da pasta, papel, cartão e outras atividades e é participada pelas papeleiras Navigator e Altri, pela multinacional de origem britânica DS Smith (embalagens de papel e reciclagem) e pela Renova.

Incluído na Escola Avançada Florestal (Forestry Advanced School, no original, em inglês) da Biond, o campo de treino de máquinas florestais permite simular, em 10 pontos pré-determinados, diversas situações no terreno – como a ultrapassagem de obstáculos, circulação em declive ou operações de carga, descarga, avanços e recuos, entre outras – e tem como objetivo “treinar a precisão, segurança e eficiência nas operações” com os equipamentos ‘forwarder’.

Segundo os promotores, o campo de treinos da Figueira da Foz é o único da Península Ibérica e um dos três únicos do mundo, existindo um no Brasil e outra na Finlândia, no norte da Europa.

Durante o dia aberto foi ainda apresentado o ‘training box’, uma unidade móvel com quatro simuladores de nova geração, destinado ao treino de manobradores de máquinas florestais (escavadoras e máquinas de rasto, os comuns ‘buldozers’), de origem espanhola e único no mundo.

Este equipamento, que é transportado em cima de um camião TIR e está instalado no interior de um contentor, permite a formação no terreno dos destinatários.

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