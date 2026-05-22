Coimbra

Obras do ‘metrobus’ alteram acessos aos Hospitais da Universidade de Coimbra

22 de maio de 2026 às 16 h49
Mudanças a partir de terça-feira nos acessos aos HUC e às consultas externas | Fotografia: Metro Mondego
JGA / Agência Lusa
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JGA / Agência Lusa

As obras associadas ao ‘metrobus’ vão obrigar a mudanças a partir de terça-feira nos acessos aos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) e às consultas externas, afirmou hoje a Metro Mondego.

Os acessos aos HUC e às consultas externas passam a ser sempre feitos pela avenida Bissaya Barreto e Praceta Mota Pinto, deixando de ser possível aceder às consultas externas através da rua Afonso Romão (via de ligação à circular interna e ao Pediátrico de Coimbra), afirmou a Metro Mondego, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A mudança surge no seguimento de trabalhos de pavimentação na entrada norte dos HUC, entre a rua Aníbal de Lima e a rotunda da rua Afonso Romão, por onde se estava a fazer, de momento, o acesso às consultas externas.

 

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Aquele troço passa a ter apenas circulação “no sentido de saída”, referiu.

A intervenção naquela zona tem uma duração estimada de cerca de um mês, acrescentou a Metro Mondego.

“Na impossibilidade de manter-se todos os circuitos pedonais existentes, os peões deverão respeitar a sinalização existente no local, a qual dará indicação dos locais adequados aos atravessamentos”, indicou.

Segundo a nota de imprensa, é recomendada a utilização de aplicações de navegação como o Waze ou o Google Maps, que dispõem de informação atualizada sobre as alterações temporárias provocadas pelas obras do ‘metrobus’.

O ‘metrobus’ (autocarro articulado em via dedicada) já está a operar entre Lousã e Coimbra, prevendo-se que a linha do hospital, onde aquela empreitada decorre, possa estar concluída no início de 2027.

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