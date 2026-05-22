Cinco meios aéreos disponíveis na fase crítica de incêndios

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Três helicópteros, posicionados em Cernache (Coimbra), Lousã e Pampilhosa da Serra, e dois aviões “Fireboss”, estacionados no Aeródromo Municipal Bissaya Barreto, em Coimbra, são os cincos meios aéreos disponíveis para Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra durante a fase mais crítica de incêndios que decorre de 1 de julho a 30 de setembro.

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