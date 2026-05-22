Jovens ucranianos estagiam na Praia de Mira mas com a guerra no pensamento

Mesmo estando em Portugal, os jovens ucranianos que participam – durante uma semana – no programa Erasmus+ na Praia de Mira, não se livram da ansiedade provocada pelos alarmes de bombardeamento no seu país.

Ainda ontem, o alerta da respetiva app do telemóvel tocou, dando indicação de risco na sua cidade da região de Cherkassy, a sul de Kiev e com 250 mil habitantes. Embora seja dos “oblast” menos fustigados pelos bombardeamentos, já ocorreram vários nos últimos quatro anos, motivo de preocupação para os 19 jovens, com idades entre os 14 e 18 anos. Estão na Praia de Mira durante uma semana, cumprindo um programa de atividades concebido pela Associação de Surf Costa de Prata. Só hoje deverão ir para o mar, uma vez que, como residem no centro da Ucrânia, pouco ou nada conhecem do oceano, tendo feito os primeiros treinos de prancha na Barrinha de Mira.

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