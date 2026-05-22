Coimbra

Pequena Pilar inspira onda solidária em Coimbra

22 de maio de 2026 às 12 h14
Pilar enfrenta uma batalha diária contra a epidermólise bolhosa, uma doença rara e sem cura conhecida como “pele de borboleta” | Foto: DR
Patrícia Cruz Almeida
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Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

Aos quatro anos, Pilar enfrenta uma batalha diária contra a epidermólise bolhosa, uma doença rara e sem cura conhecida como “pele de borboleta”. As feridas são constantes, as dores difíceis de imaginar e os tratamentos exigentes — mas Pilar continua a surpreender tudo e todos com o seu sorriso e uma força que emociona.

Este sábado, o espetáculo solidário “Todos Pela Pilar” junta música e solidariedade no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, em Coimbra, às 21H30. Uma noite especial com Coimbra Gospel Choir, Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, Coro Juvenil da Escola de Música São Teotónio, Pedro Gonçalves e o mágico Ricardo Pimenta.

O concerto, organizado pela Amazing Arts – Companhia de Artes de Coimbra, tem como objetivo ajudar a família a suportar os custos dos cuidados e terapias diárias.

Os bilhetes custam 10 euros.

Quem puder, também acompanhar e apoiar através da página “A dar asas à Pilar” ou contribuir com um donativo: IBAN: PT50 0035 0204 0006 0019 400 63

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