Pequena Pilar inspira onda solidária em Coimbra

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

Aos quatro anos, Pilar enfrenta uma batalha diária contra a epidermólise bolhosa, uma doença rara e sem cura conhecida como “pele de borboleta”. As feridas são constantes, as dores difíceis de imaginar e os tratamentos exigentes — mas Pilar continua a surpreender tudo e todos com o seu sorriso e uma força que emociona.

Este sábado, o espetáculo solidário “Todos Pela Pilar” junta música e solidariedade no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, em Coimbra, às 21H30. Uma noite especial com Coimbra Gospel Choir, Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra, Coro Juvenil da Escola de Música São Teotónio, Pedro Gonçalves e o mágico Ricardo Pimenta.

O concerto, organizado pela Amazing Arts – Companhia de Artes de Coimbra, tem como objetivo ajudar a família a suportar os custos dos cuidados e terapias diárias.

Os bilhetes custam 10 euros.

Quem puder, também acompanhar e apoiar através da página “A dar asas à Pilar” ou contribuir com um donativo: IBAN: PT50 0035 0204 0006 0019 400 63