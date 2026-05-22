Orquestra Clássica do Centro quer cidade envolvida em concerto pela inclusão

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

A Orquestra Clássica do Centro (OCC) deixou ontem um convite á comunidade para fazer parte de um espetáculo que tem como base a inclusão. No âmbito do projeto “ConFIA – Fazer da Inclusão uma Arte”, iniciado em novembro, a apresentação acontece no Parque Verde já no próximo dia 14 de junho.

Esta foi uma das iniciativas apresentadas ontem por Emília Martins, presidente da direção da OCC, numa conferência realizada no Pavilhão Centro de Portugal.

Fazem parte do espetáculo cerca de 80 jovens e adultos de diversas instituições como a Cavalo Azul, APPDA, Trissomia 21, Trilhas, APCC (5ª Punkada), Crescer Ser, Casa de Formação Cristã Rainha Santa Isabel, bem como elementos da comunidade cabo-verdiana.

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