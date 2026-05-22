Coimbra

Orquestra Clássica do Centro quer cidade envolvida em concerto pela inclusão

22 de maio de 2026 às 12 h00
Apresentação aconteceu ontem no Pavilhão Centro de Portugal | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Igor Moita
Autor
Igor Moita

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

A Orquestra Clássica do Centro (OCC) deixou ontem um convite á comunidade para fazer parte de um espetáculo que tem como base a inclusão. No âmbito do projeto “ConFIA – Fazer da Inclusão uma Arte”, iniciado em novembro, a apresentação acontece no Parque Verde já no próximo dia 14 de junho.

Esta foi uma das iniciativas apresentadas ontem por Emília Martins, presidente da direção da OCC, numa conferência realizada no Pavilhão Centro de Portugal.

Fazem parte do espetáculo cerca de 80 jovens e adultos de diversas instituições como a Cavalo Azul, APPDA, Trissomia 21, Trilhas, APCC (5ª Punkada), Crescer Ser, Casa de Formação Cristã Rainha Santa Isabel, bem como elementos da comunidade cabo-verdiana.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

22 de maio

ASAE apreende cerca de 4.300 litros de vinho e 27.000 rótulos por utilização indevida
22 de maio

Especialistas vão monitorizar árvores em rua de Coimbra com obras do ‘metrobus’
22 de maio

Pequena Pilar inspira onda solidária em Coimbra
22 de maio

Orquestra Clássica do Centro quer cidade envolvida em concerto pela inclusão

Coimbra

Especialistas vão monitorizar árvores em rua de Coimbra com obras do ‘metrobus’

Pequena Pilar inspira onda solidária em Coimbra

Orquestra Clássica do Centro quer cidade envolvida em concerto pela inclusão