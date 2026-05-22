Futebol: Afonso Calé Marques lança livro

Afonso Calé Marques, futebolista da Naval 1893 e ex-atleta da Académica, acaba de publicar o seu primeiro livro, intitulado “Não me deixes morrer sem ter vivido – o que a vida me disse em silêncio” (edições Cordel d’ Prata).

O lançamento é no próximo dia 29 de maio, às 15H00, com uma sessão de autógrafos na Feira do Livro de Lisboa (Stand C23+C24), que antecede a apresentação oficial, que vai ser em Coimbra, em data a anunciar oportunamente.

Além da vertente desportiva, Afonso Calé Marques foi sempre um cidadão interventivo. Enquanto aluno do ensino secundário, por exemplo, foi presidente da Associação de Estudantes na Escola Secundária Avelar Brotero. Depois, já como atleta federado, foi o mais jovem Embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto.



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