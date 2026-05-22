Desporto

Futebol: Afonso Calé Marques lança livro

22 de maio de 2026 às 10 h28
Autor é atleta da Naval 1893 e ex-jogador da Académica| Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

Afonso Calé Marques, futebolista da Naval 1893 e ex-atleta da Académica, acaba de publicar o seu primeiro livro, intitulado “Não me deixes morrer sem ter vivido – o que a vida me disse em silêncio” (edições Cordel d’ Prata).
O lançamento é no próximo dia 29 de maio, às 15H00, com uma sessão de autógrafos na Feira do Livro de Lisboa (Stand C23+C24), que antecede a apresentação oficial, que vai ser em Coimbra, em data a anunciar oportunamente.
Além da vertente desportiva, Afonso Calé Marques foi sempre um cidadão interventivo. Enquanto aluno do ensino secundário, por exemplo, foi presidente da Associação de Estudantes na Escola Secundária Avelar Brotero. Depois, já como atleta federado, foi o mais jovem Embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto.
 

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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