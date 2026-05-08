Kaike promete voltar mais forte

Jornalista Pai de meninas, aspirante a cozinheiro e viciado em desporto de natureza, começou no jornalismo n’A Cabra...

Uma fratura da tíbia e do perónio, na penúltima jornada da Divisão Elite, arredou-o dos relvados para poder festejar o título do Nogueirense. Avançado brasileiro promete voltar mais forte

Em Portugal, o 25 de Abril é dia de liberdade. Kaike Teixeira nasceu em São Paulo, no Brasil, há 25 anos e o seu dia de liberdade é o domingo. A fazer aquilo que melhor sabe e mais gosta: jogar futebol. No passado dia 26 de abril Kaike foi do sonho ao pesadelo com uma lesão grave sofrida no embate frente ao União FC que o impediu de ajudar a equipa no jogo do título, este domingo.

Foi à dupla fratura na perna direita na quinta-feira, dia 30, e no domingo já estava em Nogueira do Cravo, a sofrer à distância, sem poder ajudar os companheiros.

“Infelizmente não pude ir ao estádio, porque a cirurgia tinha sido muito recente. Mas assisti ao jogo em casa”, revelou, ao DIÁRIO AS BEIRAS.

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