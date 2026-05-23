Dragagens repõem calado

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Condições marítimas favoráveis permitem avanço dos trabalhos da administração portuária.

O porto da Figueira da Foz retomou esta semana os trabalhos de dragagem na barra e no canal de acesso, “aproveitando uma janela de condições marítimas favoráveis que pela primeira vez este ano permitirá intervenções em contínuo durante cerca de cinco dias”, adianta nota enviada ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS pela Administração do Porto da Figueira da Foz.

Desde o início do ano até ao dia 27 de fevereiro, foram dragados cerca de 160 mil metros cúbicos de sedimentos na barra, frisa a nota. Um levantamento realizado nessa data apontou para um volume total de 210 mil metros cúbicos a dragar, dos quais cerca de 80 mil correspondem ao canal principal, acrescenta.

Nos primeiros dias de março, refere ainda a nota, foram removidos mais 36 mil metros cúbicos, num “processo que tem sido condicionado pela agitação marítima registada nas últimas semanas”. Desde o dia 20 de março até ontem, indica, foram dragados 62 mil metros cúbicos.

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