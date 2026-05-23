Novas instalações e máquinas de rasto reforçam DECIR

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

As novas instalações do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra e o aumento do número de máquinas de rasto são as principais melhorias do DECIR para este verão

O aumento do número de postos de trabalho na Sala de Operações e Comunicações e a possibilidade de isolamento de ocorrências complexas nas novas instalações do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra e o aumento do número de máquinas de rasto para 16 melhoram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) para este verão.

O dispositivo foi apresentado ontem pelo comandante do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, Carlos Luís Tavares, numa sessão que decorreu nas novas instalações, na Pedrulha (Coimbra).

A Região de Coimbra, com uma extensão de 4.335Km2, tem 55% de área florestal.

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