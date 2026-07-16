Municípios de Coimbra criticam falta de critérios da APA para zonas ribeirinhas

Vários municípios da região de Coimbra lamentaram hoje a falta de critérios da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para contratos-programa para apoiar intervenções em linhas de água em concelhos afetados pela tempestade Kristin.

Durante o conselho intermunicipal da Região de Coimbra, que decorreu hoje na Lousã, o presidente da Câmara de Góis, Rui Sampaio, realçou que o município avançou com recursos próprios para assegurar intervenções em três praias fluviais do concelho, antes da época balnear, para reduzir os impactos da passagem da Kristin por aquele território atravessado pelo rio Ceira.

“Tivemos o presidente da APA para nos dar alguns esclarecimentos e perceber os critérios para atribuir contratos-programa. Não percebi qual foi o critério e o presidente também não conseguiu esclarecer”, disse