Exploratório de Coimbra leva filme sobre eclipses solares a seis freguesias

Um filme sobre o fenómeno dos eclipses percorrerá seis freguesias de Coimbra, integrado nas iniciativas do UC Exploratório – Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra (UC) de sensibilização para a observação do eclipse solar de 12 de agosto.

A iniciativa pretende que as pessoas “possam perceber o que se passa, de uma forma educativa, solidificada, mas também com alguns cuidados do ponto de vista de saúde pública, porque há riscos evidentes com a não utilização de óculos”, disse hoje o diretor do UC Exploratório, Paulo Trincão, na apresentação da campanha de promoção da observação segura do eclipse solar de 12 de agosto.

O filme imersivo a 360.º “3CLIPSE – Trio de Eclipses”, produzido pelo Museu Elder da Ciência e da Tecnologia, em Las Palmas, Espanha, estará em exibição no UC Exploratório, até 12 de agosto, com duas sessões diárias gratuitas.

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