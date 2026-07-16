Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O Instituto Superior Miguel Torga vai ser integrado na Universidade de Coimbra. O anúncio foi hoje feito na conferência de imprensa em que foi revelado que a instituição se vai transferir, já em setembro, para a rua Ferreira Borges, na Baixa de Coimbra.

A sessão contou com a presença da Presidente da CM de Coimbra, Ana Abrunhosa, da Presidente da CIM-RC, Helena Teodósio, do Presidente do ISMT, Manuel Castelo Branco, e do Reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão.

O presidente do Instituto Superior Miguel Torga, Manuel Castelo Branco, frisou que hoje é o primeiro dia de “uma nova era” na instituição.

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