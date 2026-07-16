Região Metropolitana de Coimbra

Região de Coimbra quer soluções claras para obras não concluídas no fim do PRR

16 de julho de 2026 às 17 h01
Fotografia: Regiaó Metropolitana de Coimbra
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O conselho intermunicipal da Região de Coimbra ficou hoje marcado por fortes críticas dos autarcas à falta de respostas do Governo para obras que não fiquem concluídas no fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), exigindo soluções.

Uma boa parte do período antes da ordem do dia do conselho intermunicipal de hoje, que decorreu na Lousã, foi dedicada a várias críticas e alertas de presidentes de câmara da Região de Coimbra, chamando a atenção para falta de respostas ou soluções pouco exequíveis para obras financiadas pelo PRR mas que não ficarão concluídas na data limite daquele programa, 31 de agosto.

“É uma preocupação muito grande, sobretudo relativamente a obras que estão com taxas de execução de 30% ou 40% ou 50% e é um problema grave. O que é que vai acontecer a seguir? Como é que vai ser financiado? A obra para? Quando foram aceites as competências, aceitámos, num pressuposto de que as obras nos equipamentos iriam ter uma cobertura a 100% no investimento”, afirmou à agência Lusa a presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC), Helena Teodósio, no final da reunião.

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