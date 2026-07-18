GóisRegião Metropolitana de Coimbra

Bandeira de Praia Acessível hasteada em Alvares

18 de julho de 2026 às 08 h30
Cerimónia decorreu ontem | Fotografia: DR
Lurdes Gonçalves
Autor
Lurdes Gonçalves
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Foi hasteada, ontem, na Praia Fluvial do Sinhel, em Alvares, freguesia do concelho de Góis, a Bandeira de “Praia Acessível, Praia para Todos”, bem como a “Color Add”.

Foi hasteada, ontem, na Praia Fluvial do Sinhel, em Alvares, freguesia do concelho de Góis, a Bandeira de “Praia Acessível, Praia para Todos”, bem como a “Color Add”.

A cerimónia contou com a presença de Rui Sampaio (presidente da Câmara Municipal de Góis), que esteve acompanhado por Paula Matos Neves (vereadora na autarquia goiense) e por Lara Baeta (presidente da Junta de Freguesia de Alvares), assim como pelos nadadores salvadores daquela infraestrutura balnear.

Considerando que esta praia fluvial é o “ex-líbris” desta freguesia, Lara Baeta sublinhou que “é um lugar que todos gostamos de visitar, nesta altura do ano”.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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