Góis

Biblioteca de Góis acolhe nova sessão do Clube de Leitura

16 de julho de 2026 às 17 h30
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SR / Lusa
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Uma nova sessão do Clube de Leitura de Góis decorre na segunda-feira, às 21:00, na Biblioteca Municipal António Francisco Barata, anunciou aquela Câmara do distrito de Coimbra.

A iniciativa é dirigida a toda a comunidade e de participação gratuita.

“O principal objetivo do projeto é fomentar o gosto pela leitura e proporcionar um espaço de partilha”, onde os participantes “possam trocar opiniões, refletir sobre diferentes obras e descobrir novas perspetivas literárias em conjunto”, acrescentou.

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