Biblioteca de Góis acolhe nova sessão do Clube de Leitura

Uma nova sessão do Clube de Leitura de Góis decorre na segunda-feira, às 21:00, na Biblioteca Municipal António Francisco Barata, anunciou aquela Câmara do distrito de Coimbra.

A iniciativa é dirigida a toda a comunidade e de participação gratuita.

“O principal objetivo do projeto é fomentar o gosto pela leitura e proporcionar um espaço de partilha”, onde os participantes “possam trocar opiniões, refletir sobre diferentes obras e descobrir novas perspetivas literárias em conjunto”, acrescentou.