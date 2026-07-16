Góis
Biblioteca de Góis acolhe nova sessão do Clube de Leitura
Fotografia: DR
Uma nova sessão do Clube de Leitura de Góis decorre na segunda-feira, às 21:00, na Biblioteca Municipal António Francisco Barata, anunciou aquela Câmara do distrito de Coimbra.
A iniciativa é dirigida a toda a comunidade e de participação gratuita.
“O principal objetivo do projeto é fomentar o gosto pela leitura e proporcionar um espaço de partilha”, onde os participantes “possam trocar opiniões, refletir sobre diferentes obras e descobrir novas perspetivas literárias em conjunto”, acrescentou.