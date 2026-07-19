Figueira da Foz

Investigadora figueirense analisa associativismo no surfe

19 de julho de 2026 às 10 h33
Micaela Durães, investigadora da Figueira da Foz | Foto DR
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....
Jot’Alves
Autor
Jot’Alves

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A investigadora figueirense Micaela Durães faz uma análise sobre o associativismo no surfe português na 13.ª edição da Revista Análise Associativa, dedicada ao tema “Associativismo, desporto e comunidade: Uma análise do papel do surfe no contexto português”.

A publicação foi apresentada em Lisboa, na sede da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, com a presença de investigadores e dirigentes associativos.

No artigo, frisa nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS pela Associação de Desenvolvimento Mais Surf, a investigadora “demonstra como o associativismo tem sido determinante para a evolução do surfe em Portugal, evidenciando o papel desempenhado por clubes, associações e organismos federativos na organização da modalidade, na formação de atletas, na promoção da cidadania e da inclusão social, bem como na valorização ambiental, turística e económica dos territórios costeiros”.

A investigação, acrescenta, “analisa igualmente os principais desafios que o movimento associativo enfrenta, entre os quais a sustentabilidade financeira das organizações, a profissionalização da gestão e a necessidade de reforçar as políticas de valorização do setor, defendendo que o associativismo continua a ser um dos principais motores do desenvolvimento desportivo e comunitário”.

O artigo, anota, aborda o percurso do movimento cívico SOS Cabedelo, a criação da Associação de Desenvolvimento Mais Surf e o impacto do evento Gliding Barnacles. Aqueles, sustenta ainda a nota, são “exemplos de como o associativismo pode gerar valor social, cultural, ambiental e económico para um território”.

Segundo a nota, a autora “dedica uma parte significativa do estudo à Figueira da Foz, destacando a importância do movimento associativo local para a afirmação do concelho enquanto destino de referência do surfe em Portugal”.

Micaela Durães é doutoranda em Turismo na Universidade de Aveiro, investigadora da Unidade de Investigação GOVCOPP, fundadora e presidente da Associação de Marketing e Promoção Turística e membro da direção da Associação das Coletividades do Concelho da Figueira da Foz.

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de julho

Exames: Associação Académica de Coimbra lança movimento “Isto é Gozar com Quem Estuda”
19 de julho

Assaltantes fizeram explodir caixa multibanco do Lidl de Santa Clara em Coimbra
19 de julho

Saída de motoristas nos SMTUC ao longo dos últimos meses vai obrigar a reduzir ligações em agosto
19 de julho

Investigadora figueirense analisa associativismo no surfe

Figueira da Foz

Investigadora figueirense analisa associativismo no surfe

Milhares no concerto de Lewis Capaldi

Ferreira-a-Nova celebra S. Tomé