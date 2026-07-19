Investigadora figueirense analisa associativismo no surfe

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

A investigadora figueirense Micaela Durães faz uma análise sobre o associativismo no surfe português na 13.ª edição da Revista Análise Associativa, dedicada ao tema “Associativismo, desporto e comunidade: Uma análise do papel do surfe no contexto português”.

A publicação foi apresentada em Lisboa, na sede da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, com a presença de investigadores e dirigentes associativos.

No artigo, frisa nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS pela Associação de Desenvolvimento Mais Surf, a investigadora “demonstra como o associativismo tem sido determinante para a evolução do surfe em Portugal, evidenciando o papel desempenhado por clubes, associações e organismos federativos na organização da modalidade, na formação de atletas, na promoção da cidadania e da inclusão social, bem como na valorização ambiental, turística e económica dos territórios costeiros”.

A investigação, acrescenta, “analisa igualmente os principais desafios que o movimento associativo enfrenta, entre os quais a sustentabilidade financeira das organizações, a profissionalização da gestão e a necessidade de reforçar as políticas de valorização do setor, defendendo que o associativismo continua a ser um dos principais motores do desenvolvimento desportivo e comunitário”.

O artigo, anota, aborda o percurso do movimento cívico SOS Cabedelo, a criação da Associação de Desenvolvimento Mais Surf e o impacto do evento Gliding Barnacles. Aqueles, sustenta ainda a nota, são “exemplos de como o associativismo pode gerar valor social, cultural, ambiental e económico para um território”.

Segundo a nota, a autora “dedica uma parte significativa do estudo à Figueira da Foz, destacando a importância do movimento associativo local para a afirmação do concelho enquanto destino de referência do surfe em Portugal”.

Micaela Durães é doutoranda em Turismo na Universidade de Aveiro, investigadora da Unidade de Investigação GOVCOPP, fundadora e presidente da Associação de Marketing e Promoção Turística e membro da direção da Associação das Coletividades do Concelho da Figueira da Foz.