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Góis com 464 mil euros para reabilitar áreas florestais fustigadas pela tempestade Kristin

17 de julho de 2026 às 16 h37
Fotografia: Município de Góis
JGA / Lusa
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A Câmara de Góis aprovou em reunião realizada este mês a implementação de uma operação, com orçamento de cerca de 464 mil euros, para reabilitar as áreas florestais fustigadas pela tempestade Kristin.

A Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP) 2.0 é financiada a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), estando direcionada para uma área de intervenção de cerca de 25 mil hectares, dos quais cerca de 80% são floresta, afirmou a Câmara de Góis, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A OGIP 2.0 naquele concelho do interior do distrito de Coimbra incide “prioritariamente sobre os cerca de 369 hectares de povoamentos florestais severamente atingidos pelo temporal”, aclarou.

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