Exposição “Viajar e Escrever” inaugurada na terça-feira na Torre da Almedina

A exposição “Viajar e Escrever – Coimbra nos séculos XVI a XIX” é inaugurada na Torre de Almedina, na próxima terça-feira, às 18:00.

“A mostra, construída a partir da obra de Carlos Xavier Reis e com a sua curadoria, reúne registos visuais e escritos produzidos por viajantes estrangeiros que passaram por Coimbra entre os séculos XVI e XIX, revelando diferentes olhares sobre a cidade ao longo de quase quatro séculos”, anunciou a Câmara.

A exposição vai estar patente até 22 de maio de 2027.