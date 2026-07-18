Nacional

Exames: Escolas estão a receber novos ficheiros de alunos com nota em suspenso – diretores

18 de julho de 2026 às 15 h21
Agência Lusa
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As escolas estão a receber hoje novos ficheiros com a nota dos exames de alunos que na sexta-feira tinham a sua classificação em suspenso, disse o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas.

“Estão a chegar às escolas novos ficheiros onde a palavra “suspenso” foi substituída pelo número” da nota, o que fará com que o universo de alunos nessa situação diminua, adiantou Filinto Lima em declarações à Lusa.

O responsável admitiu ainda que foram “milhares” os alunos que viram a sua classificação dos exames nacionais com a referência “suspenso”, esperando que ainda hoje cheguem às escolas as orientações para resolver essa situação.

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