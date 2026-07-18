MAI tem de esclarecer portugueses sobre “conjunto de trapalhadas insólitas” – Mariana Leitão

O ministro da Administração Interna (MAI) Luís Neves tem de esclarecer os portugueses sobre o “conjunto de trapalhadas completamente insólitas” em que está envolvido, exigiu hoje a presidente da Iniciativa Liberal (IL) Mariana Leitão.

“Temos um ministro envolto num conjunto de trapalhadas completamente insólitas e o senhor ministro tinha de vir explicar, taxativamente, o que está ali em causa, o que é que se passou. Já deu um conjunto de entrevistas [televisivas] em que continua sem se perceber bem o que é que está em causa, as explicações cabais que são necessárias é isso que se exige de um ministro que tem responsabilidade política e tem de dar a cara perante os portugueses”, vincou a líder liberal.

Os casos envolvendo o MAI estarão aparentemente relacionados com factos ocorridos quando ainda era diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), antes de transitar para o atual Governo, há cinco meses, e incidem sobre as ligações a um empresário de construção civil de Barcelos, que fez obras para aquela polícia criminal, mas também em pelo menos uma propriedade privada do atual ministro, no Alentejo.