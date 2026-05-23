Coimbra

Incêndio consumiu armazém de gestão de resíduos plásticos na zona de Taveiro

23 de maio de 2026 às 07 h45
Complexidade da operação levará a que o combate às chamas seja longo e demorado | DB-Ana Catarina Ferreira
Emanuel Pereira
Autor
Emanuel Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Mestre em Comunicação e Jornalismo pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,...

Alerta para a ocorrência foi dado às 03H20 de sexta-feira. Chamas alimentadas por elevada carga térmica forçaram a operação “complexa e prolongada” de combate

Um armazém de gestão de resíduos plásticos em Taveiro, no concelho de Coimbra, foi consumido por um incêndio que deflagrou na madrugada de sexta-feira.
“Chegámos ao local, deparámo-nos com um incêndio bastante ativo de detritos de plástico dentro de um armazém”, contou, ao DIÁRIO AS BEIRAS, o comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, Paulo Palrilha.
“Não conseguimos entrar, optámos por utilizar uma estratégia defensiva e, a pouco e pouco, temos conseguido progredir muito devagar, porque se trata de uma operação muito complexa e demorada, há uma grande quantidade de combustível de plástico”, esclareceu Paulo Palrilha, que confirmou que o alerta para a ocorrência foi dado às 03H20.

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