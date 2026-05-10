Campeonato de PortugalDesporto

O. Hospital ganha frente ao Malveira com dois golos em dois minutos

10 de maio de 2026 às 19 h21
O. Hospital foi mais eficaz | Fotografia: DR
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O O. Hospital de bateu o At. Malveira por 2-0 e conquistou assim o primeiro triunfo na Série B da Fase de Apuramento de Subida. Golos surgiram num período de tempo de dois minutos na primeira metade.

Pablo, aos 30′, e Frank Okewa, aos 32′, fizeram os tentos da partida naquela que foi uma primeira parte muito equilibrada. Valeu a eficácia oliveirense.

Na 2.ª metade, a turma orientada por Nilson Corrêa teve uma contrariedade com a expulsão de Marcos Vinicios, aos 63′. O árbitro entendeu que o atleta simulou uma grande penalidade e por isso deu-lhe o segundo amarelo.

| Mais informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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