O. Hospital ganha frente ao Malveira com dois golos em dois minutos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

O O. Hospital de bateu o At. Malveira por 2-0 e conquistou assim o primeiro triunfo na Série B da Fase de Apuramento de Subida. Golos surgiram num período de tempo de dois minutos na primeira metade.

Pablo, aos 30′, e Frank Okewa, aos 32′, fizeram os tentos da partida naquela que foi uma primeira parte muito equilibrada. Valeu a eficácia oliveirense.

Na 2.ª metade, a turma orientada por Nilson Corrêa teve uma contrariedade com a expulsão de Marcos Vinicios, aos 63′. O árbitro entendeu que o atleta simulou uma grande penalidade e por isso deu-lhe o segundo amarelo.

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