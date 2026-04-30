Campeonato de Portugal começa a 16 de agosto

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

O Campeonato de Portugal vai começar, na próxima época, a 16 de agosto. A informação foi hoje adiantada pela Federação Portuguesa de Futebol, no seu site oficial.

Na próxima época, vão estar, pelo menos, três equipas do distrito de Coimbra a disputar a prova – Naval 1893, Marialvas e o vencedor da Divisão de Elite, principal escalão da Associação Futebol de Coimbra. Neste momento, o Nogueirense é o favorito a subir a este escalão nacional de futebol.

O O. Hospital, caso não consiga assegurar a subida à Liga 3 (começa a 9 de agosto), também volta a disputar a prova.