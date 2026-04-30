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Escolha o Diário As Beiras como fonte de notícias preferencial no Google

30 de abril de 2026 às 20 h14
redação as beiras
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redação as beiras

Pode escolher o Diário as Beiras como uma das fontes preferenciais de notícias no motor de busca Google.

O Google permite indicar quais os meios de comunicação que quer ver com mais destaque nas suas pesquisas. Pode definir o Diário As Beiras como fonte preferencial, sendo que esse processo leva menos de 30 segundos.  Ative agora e aqui!

Escolhendo o Diário As Beiras como fonte preferencial, passa a ver os conteúdos do jornal com maior destaque em resultados noticiosos, tal como as análises, reportagens e opinião, que ficam mais acessíveis nas suas pesquisas.

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