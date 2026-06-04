Geral

Bruxelas processa Portugal por restringir apoio judiciário a estrangeiros sem residência

04 de junho de 2026 às 12 h09
Comissão Europeia salienta que a diretiva europeia exige “que o acesso ao apoio judiciário seja garantido independentemente da cidadania ou nacionalidade”| Foto: DR
Agência Lusa
Autor
Agência Lusa

A Comissão Europeia abriu hoje um processo a Portugal por o país não garantir o apoio judiciário para suspeitos e arguidos estipulado na legislação europeia, designadamente por restringi-lo no caso de estrangeiros sem autorização de residência válida.

No pacote de infrações de junho, hoje apresentado, a Comissão Europeia refere que enviou uma carta de notificação a Portugal e um parecer fundamentado à Bulgária e à Polónia por não terem “transposto corretamente as regras da União Europeia (UE) em matéria de apoio judiciário para suspeitos e arguidos”.

A Comissão Europeia refere que a legislação europeia garante “a proteção dos direitos fundamentais de suspeitos ou arguidos, incluindo para as pessoas que são procuradas ao abrigo de um mandado de captura europeu”.

“Na Polónia e em Portugal, a legislação nacional não garante que o apoio judiciário seja concedido sem demora injustificada antes do interrogatório dos suspeitos ou arguidos, ou antes da realização de atos processuais conexos específicos”, refere-se.

O executivo comunitário salienta ainda que a diretiva europeia exige “que o acesso ao apoio judiciário seja garantido independentemente da cidadania ou nacionalidade”.

“No entanto, a legislação portuguesa impõe condições indevidas ao acesso ao apoio judiciário por parte de cidadãos estrangeiros que não disponham de uma autorização de residência válida num Estado-membro da UE”, indica a Comissão.

O executivo acrescenta ainda que a legislação portuguesa “não garante de forma clara o direito ao apoio judiciário das pessoas detidas noutro Estado-membro com base num mandado de captura europeu emitido por Portugal”.

A Comissão Europeia decidiu assim enviar uma carta de notificação formal a Portugal, o primeiro passo de um processo de infração, que tem agora dois meses para “responder e corrigir as insuficiências identificadas pela Comissão”.

“Na ausência de uma resposta satisfatória, a Comissão poderá decidir emitir um parecer fundamentado a Portugal”, o segundo passo do processo de infração, salienta-se.

TA // SSS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de junho

Homenagem a Louzã Henriques reúne comunidade na Serra da Lousã
04 de junho

Bruxelas processa Portugal por restringir apoio judiciário a estrangeiros sem residência
04 de junho

Seapower, na Figueira da Foz, inaugura impressão 3D grande formato
04 de junho

Caravana do Ténis mobilizou centenas de alunos em Coimbra

Geral

Bruxelas processa Portugal por restringir apoio judiciário a estrangeiros sem residência

Escolha o Diário As Beiras como fonte de notícias preferencial no Google

Mau tempo: Toda a costa e 13 distritos sob aviso laranja devido a ondas, chuva, vento e neve