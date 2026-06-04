Homenagem a Louzã Henriques reúne comunidade na Serra da Lousã

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A Associação São Lourenço promove, no próximo sábado, 6 de junho, uma homenagem ao etnólogo Manuel Louzã Henriques (1933-2019), natural da Serra da Lousã, numa iniciativa que reúne várias entidades locais e integra a V edição do Diásporas Mil.

O tributo decorre em Silveira de Baixo, no largo da capela de São Lourenço, a partir das 11H00, antecipando as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. O programa arranca com uma missa campal, seguida, às 11H30, da cerimónia de descerramento de uma obra evocativa da autoria de Carlos Sêco, presidida pelo presidente da Câmara Municipal da Lousã, Victor Carvalho.

A sessão inclui intervenções de diversas personalidades ligadas à organização e à memória do homenageado, entre as quais Manuel Rocha, Casimiro Simões, Catarina Santos e Filomena Martins. O ator José Nobre Quaresma, da Barraca Preta, também participa na iniciativa, que contará ainda com a presença de familiares e amigos de Louzã Henriques.

A partir do meio-dia, o programa prossegue com um momento musical, uma exposição fotográfica dedicada às aldeias da Silveira de Cima e de Baixo e um momento de poesia. A organização volta a chamar a atenção para a situação da água da fonte pública local, cujo abastecimento terá sido interrompido por uma empresa imobiliária, situação reportada há três anos à Agência Portuguesa do Ambiente.

O evento recupera a edição cancelada em 2025 devido ao risco de incêndio na Serra da Lousã. Termina com a tradicional Merenda das Sementeiras, às 12:30, prevendo-se o encerramento pelas 14H00.

Médico, psiquiatra, etnólogo, poeta e músico, Manuel Louzã Henriques nasceu em 1933 no Coentral, Castanheira de Pera, tendo desenvolvido o seu percurso académico em Coimbra, onde se licenciou em Medicina e se especializou em Psiquiatria. Enquanto estudante, destacou-se pela participação cívica e oposição ao regime do Estado Novo, tendo sido preso entre 1962 e 1965 por motivos políticos.

Figura marcante da vida cultural da Serra da Lousã, Louzã Henriques participou durante décadas na festa em honra de São Lourenço, contribuindo para a preservação das tradições locais. A homenagem inclui a colocação de uma lousa de xisto com a sua efígie, integrada num tríptico artístico que evoca também outras figuras ligadas à comunidade.

A iniciativa conta com a colaboração da Câmara Municipal da Lousã, Junta de Freguesia, Unidade Pastoral, Liga de Amigos do Museu Etnográfico Dr. Louzã Henriques, cooperativas locais, Bombeiros Municipais e o jornal Trevim.